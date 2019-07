Im gesamten Gelderland : Junge Pianisten bieten 124 Konzerte zum Genießen

Junge Virtuosen auf den Klaviertasten werden in den kommenden zwei Wochen zu hören sein. RP-Archivfoto: Körschgen. Foto: Körschgen, Jürgen (jko)

Gelderland 35 Musiker spielen beim Studentenmusikfestival berühmte Werke der Klassik. Die Programme dauern jeweils rund 60 Minuten. Spielstätten in der ganzen Region.

Der internationale Musiksommer Campus Cleve mit dem Euregio Rhein-Waal Studentenfestival ist wieder da. Nach dem Erfolg des Klavierfestivals in dem vergangenen Jahr, das mit 120 Konzerten in zwei Wochen und einem begeisterten Publikum ein erstaunliches Echo in der Region fand, haben die Veranstalter die Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden der Euregio Rhein-Waal noch intensiviert. Insgesamt 35 begabte Pianisten internationaler Herkunft bieten dem Publikum in 124 Konzerten unterschiedlich gestaltete hochkarätige Interpretationen.

Der Musiksommer beginnt mit einem Eröffnungskonzert am Montag, den 22. Juli um 19 Uhr in der Stadthalle Kleve. Dann folgen zwei Wochen lang jeden Abend einstündige Konzerte an unterschiedlichen Spielstätten in den Niederlanden und in Deutschland.

Die jeweils rund 60-minütigen Konzerte beginnen in Deutschland (Emmerich, Geldern Goch, Issum, Kalkar, Kevelaer, Kleve, Sonsbeck, Straelen und Xanten) in der Regel um 19 Uhr, in den Niederlanden (Aerdt, Arnhem, Berg an Dal, Boxmeer, Doesburg, Doetinchem, Doornenburg, `s-Heerenberg, Nijmegen, Ottersum, Ulft und Velp) variieren die Anfangszeiten. Alle Spielplätze sind mit mehreren Terminen dabei.

Die Konzertreihen in Geldern, Issum und Straelen eröffnen am Dienstag, 23. Juli, um 19 Uhr in der Tonhalle der Kreismusikschule in Geldern die junge deutsche Pianistin Claudia Peter, am Mittwoch, 24. Juli, um 19 Uhr die Rumänin Kira Frolu in der evangelischen Kirche in Straelen und am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr die polnische Teilnehmerin Maria Wojtaszek in der evangelischen Kirche in Issum.

Die weiteren Konzerttermine in Geldern: Donnerstag, 25. Juli, Samstag, 27. Juli, Dienstag, 30. Juli, Donnerstag, 1. August, und Samstag, 3. August. In Issum finden die Konzerte am Samstag, 27. Juli, Freitag, 2. August, und Samstag, 3. August und in Straelen am Freitag, 26. Juli, Mittwoch, 31. Juli, und am Freitag, 2. August, statt.

In Kevelaer eröffnet Kira Frolu die Reihe der acht kostenlosen Klavierkonzerte in der Clemenskapelle im Klostergarten an der Sonnenstraße um 19 Uhr am Dienstag, 23. Juli, mit Werken von Bach, Schumann, Strawinsky und Silvestri. Die Zuhörer können nach den Konzerten den Pianisten Fragen stellen. Die aus den Niederlanden stammende Peiyun Xue spielt am Mittwoch, 24. Juli, Werke von Beethoven, Rachmaninow, Debussy, Andriessen, Scriabin und Liszt. Naoko Aburaki präsentiert am Donnerstag, 25. Juli, Kompositionen von Beethoven, Scarlatti und Chopin. Philippe Gang aus Deutschland setzt am Freitag, 26. Juli, die Konzertabende mit Beethoven, Brahms und Ravel fort. In der zweiten Woche interpretieren Minjae Back aus Südkorea (30. Juli) Brahms, Liszt und Debussy, der aus Indonesien stammende Vinsenso Julius Pratama Husin (31. Juli) Beethoven, Brahms und Liszt sowie Yiwa Yang aus China (1. August) Chopin, Liszt und Ravel. Den Kevelaerer Abschluss bildet am Freitag, 2. August, Shane van Neerden aus den USA mit Werken von Bach, Debussy, Ravel und Rachmaninow.

Um eine Spende bitten die Studenten des „Kawai Heinrich-Neuhaus-Meisterkurses für Klavier" auf der Wasserburg Rindern zur Senkung ihrer Reise- und Kursgebühren am Ausgang. Die Firma Kawai stellt wieder neun Klaviere, sechs Flügel und einen Konzertflügel zur Verfügung, die unter der Obhut von Klavierbaumeister Georg Neinhuis stehen und an diverse Veranstaltungsorte versetzt werden. Besonders dankbar sind die Veranstalter für die ehrenamtliche Hilfe von Fahrern, Mitbürgern der beteiligten Gemeinden, die die Pianisten an die Veranstaltungsorte bringen und ohne deren Einsatz dieser Aufwand kaum zu stemmen wäre.