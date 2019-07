Kleve: Internationaler Musiksommer : Studentenmusikfestival 2019 auf der Wasserburg Rindern

Auf der Wasserburg Rindern startet der Internationale Musiksommer. Foto: Wasserburg

Kleve Der 12. Internationale Musiksommer Campus Cleve auf der Wasserburg

Von Barbara Mühlenhoff

Jedes Jahr glaubt man, der Musiksommer hätte den Höhepunkt des Machbaren erreicht – aber 2019 werden es noch einmal mehr Konzerte und klavierbegabte Studenten auf der Wasserburg Rindern sein. Der 12. Internationale Musiksommer Campus Cleve gliedert sich wie gehabt in 14 Tagen in den Kawai-Heinrich-Neuhaus-Meisterkurs für Klavier (21. Juli bis 4. August – die Unterrichtseinheiten) und das Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestival (22. Juli bis 3. August – die Auftritte). Als Dozenten konnte der musikalische Leiter Prof. Boguslaw Jan Strobel die namhaften Musiker Lev Vinocour (Düsseldorf), Prof. Geoffrey D. Madge (Niederlande, Musikhochschule Den Haag), Prof. Frank Peters (Niederlande, Musikhochschule Amsterdam), Prof. Georg Friedrich Schenck (Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf) und Kristien Roels (Violine) gewinnen; er selbst unterrichtet auch und übernimmt den kammermusikalischen Teil. Die Aufteilung in Jung-Studenten und Studenten fällt dieses Jahr weg. Insgesamt 35 begabte Pianisten internationaler Herkunft nehmen teil, die Hälfte davon kommt zum wiederholten Male. „Der Unterricht mit Vinocour wird eine spannende Abwechslung zum akademischen Fokus – er ist ein wahrer Künstler“, so Strobel, dessen Tochter Clara bereits Positives von dieser Art Impulse berichten konnte.

Die Unterrichtseinheiten finden in den Räumen der Wasserburg Rindern statt und können öffentlich besucht werden. In der Gesamtschule am Forstgarten sind Übungsräume für die Studenten. Die Firma Kawai stellt für alle Aktivitäten wieder neun Klaviere, sechs Flügel und einen Konzertflügel zur Verfügung, die unter der Obhut von Klavierbaumeister Georg Neinhuis stehen und teilweise sogar an diverse Veranstaltungsorte versetzt werden. Im Rahmen des Studentenmusikfestivals finden mehr als 124 Konzerte im Kreis Kleve sowie den angrenzenden Niederlanden statt; auf deutscher Seite etwa Kalkar, Kevelaer, Issum und Goch sowie auf niederländischer Seite Boxmeer, Arnheim, Doetinchem und Ottersum. Besonders dankbar ist Strobel für die ehrenamtliche Hilfe von Fahrern, die die Pianisten an die Veranstaltungsorte bringen und ohne deren Einsatz dieser Aufwand kaum zu stemmen wäre.

Arno Zaart, Koordinator für den niederländischen Teil, hat in seinem Bereich auch wieder großartige Arbeit geleistet – und das zusammen macht den Musiksommer Campus Cleve so besonders. Manche Studenten, so Strobel, besuchen nur diesen einen Meisterkurs im Jahr, weil sie hier im Vergleich viel Unterricht haben können, viel lernen, viel erleben und weil auch das Zusammensein bei „Leben und Lernen“ so harmonisch ist, wie auch Kurt Kreiten, Leiter der Wasserburg, betont.

Veranstalter des 12. Musiksommer Campus Cleve ist die Wasserburg Rindern in Kooperation mit der Gesellschaft für internationale Begegnungen und mit der Stadt Kleve.