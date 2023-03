Abstimmung in Xantens Stadtrat Knappe Mehrheit für Fußgängerzone auf einem Stück der Klever Straße

In der Bürger-Fragestunde der Stadtratssitzung kritisierte ein Anwohner, dass eine Umfrage in den Beratungen berücksichtigt werde, obwohl die Anzahl der Teilnehmer nur einem Prozent der Xantener Bevölkerung entspreche. Er fragte, warum gerade dieser Teil der Klever Straße zur Fußgängerzone werden solle. Weil sich dieses Stück am Mitteltor direkt an die Fußgängerzone anschließe, entgegnete Bürgermeister Thomas Görtz. Wenn der Anwohner dagegen sei, habe er aber noch die Möglichkeit, dagegen Widerspruch einzulegen, wenn der Ratsbeschluss umgesetzt und dieses Stück der Klever Straße umgewidmet werde.