Landwehr-Turnhalle Kritik an Xantens neuer Notunterkunft für Flüchtlinge

An der Notunterkunft für Flüchtlinge in der Landwehr-Turnhalle in Xanten gibt es Kritik. Es geht um mehrere Punkte. Das Forum Xanten (Fox) kritisierte am Donnerstagabend im Stadtrat, das machte die SPD auch in einem Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Wohnkabinen in der Turnhalle mit Bauzäunen und Folien abgegrenzt wurden. Er appelliere an den DRK-Kreisverband Niederrhein, eine „angemessenere und anständigere“ Lösung zu finden, sagte Tanko Scholten (Fox).