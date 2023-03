Landwehr-Turnhalle in Xanten So sieht es in der Notunterkunft aus

Wohnen In jeder Wohnkabine stehen Betten – je nach Belegung sind es Einzel- oder Doppelbetten. Außerdem hat jeder Bewohner einen Spind für seine Sachen. In jeder Wohnkabine steht ein Wäscheständer. Es gibt eine Steckdosenleiste, damit die Handys aufgeladen werden können. In der Turnhalle gibt es WLan – Rheinfelder berichtete, dass ukrainische Flüchtlinge zum Teil noch online arbeiten (wie im Homeoffice) oder den Schulunterricht zu Hause verfolgen (wie im Homescooling). Jede Wohnkabine hat außerdem eine Stehlampe, da die Beleuchtung in der Halle abends zwischen 21 und 22 Uhr ausgeschaltet wird (morgens wird sie zwischen 6 und 7 Uhr eingeschaltet).