Schützenvereine in Rheinberg Erstmals Frauen im Vorstand der Ossenberger Schützen

Für den Posten des stellvertretenden Präsidenten stellten sich zwei Kandidaten zur Wahl, Klaus Meckelholt und Melanie Frings. Per Stichwahl setzte sich Melanie Frings durch und wurde als erste Frau im Vorstand begeistert begrüßt. Es folgten weitere Überraschungen: Schriftführerin wurde Sarah Lisken, ihre Stellvertreterin Andrea Grubert, Kassierer Christopher Frings, dessen Stellvertreterin Steffi Balzen.Erstmals wurden auch Beisitzer gewählt, diese wurden Klaus Meckelholt und André Hoffacker die den Vorstand unterstützen werden.Weiterhin wurde das anstehende Kaiserschießen am 19. August, das Stadtschützenfest in Borth und die Besuche bei den befreundeten Nachbarvereinen besprochen.