DBX entfernt Vogelnester : Xanten beginnt mit Krähen-Vertreibung

Xanten An zwei Kindergärten, zwei Schulen und einem Spielplatz darf die Stadt die alten und neuen Nester der geschützten Vögel entfernen, damit die Tiere sich neue Nistplätze suchen. Unklar ist aber, wohin die Krähen dann ziehen werden.

„Wenn jedoch Krähenkot und tote Vogelküken im Sandkasten eines Kindergartens landen oder der Lärmpegel so hoch wird, dass er den Lehr- und Prüfungsbetrieb an Schulen massiv stört, ist ein öffentliches Interesse begründet und ein sogenannter Ausnahmetatbestand erfüllt“, erklärte Horstmann weiter. Und an fünf Standorten in Xanten sieht seine Behörde die Voraussetzungen dafür erfüllt, eine Vergrämung der Vögel ausnahmsweise zu erlauben. Diese Standorte sind: am Placidahaus an der Klever Straße und am Domvorplatz, an der Marienschule am Domvorplatz, am Kindergarten St. Viktor an der Karthaus, am Kindergarten Pustekuchen am Fildersteg und am Spielplatz Wardt an der Straße Am Kerkend.