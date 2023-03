Empfehlung des Planungsauschusses Xantens Klever Straße soll nur teilweise zur Fußgängerzone werden

In Xantens Politik zeichnet sich eine Mehrheit dafür ab, dass nur der Teil der Klever Straße zwischen Mitteltor und Rheinstraße dauerhaft zur Fußgängerzone gehört und der Teil bis zum Klever Tor wieder ein verkehrsberuhigter Bereich wird. Im Planungsausschuss am Dienstagabend sprachen sich die meisten Mitglieder dafür aus. Einige waren allerdings auch dafür, dass die Klever Straße zwischen Mitteltor und Klever Tor wieder ein verkehrsberuhigter Bereich wird. Dass diese etwas mehr als 200 Meter lange Strecke komplett eine Fußgängerzone bleibt, wie es seit dem Frühjahr ist, scheint dagegen kaum Unterstützer in der Politik zu finden. Die Entscheidung trifft der Stadtrat am 9. März. Im Planungsausschuss liefen die Vorberatungen dazu.