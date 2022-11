Verlängerung der Fußgängerzone : Xanten befragt Bürger zum Probelauf auf der Klever Straße

Xanten Xanten fragt Einwohner und Besucher der Stadt, ob sie für oder gegen die Beibehaltung der Fußgängerzone auf der Klever Straße oder einem Teilstück sind. Das Ergebnis soll dann dem Stadtrat vorgelegt werden.

Ein Teil der Klever Straße in Xanten gehört seit dem Frühjahr testweise zur Fußgängerzone. Bevor der Stadtrat über den Probelauf berät, haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Meinung mitzuteilen. Die Stadt hat dafür eine Befragung gestartet, die bis Ende November läuft. „Zu den Erfahrungen mit der Fußgängerzone können nun alle Personen ihr Votum abgeben. Die Umfrage ist nicht nur auf Anlieger der Straße oder Gewerbetreibende beschränkt“, erklärte die Verwaltung am Montag. Sie erhoffe sich eine rege Beteiligung.

In der Befragung geben die Teilnehmenden zunächst an, ob sie an der Klever Straße leben, dort ein Geschäft haben, woanders in Xanten wohnen oder ob sie die Stadt besucht haben. Anschließend können sie angeben, wie sie die Klever Straße als Fußgängerzone beurteilen – für Anwohner, anliegende Gewerbetreibende und Gastronomen, Autofahrer, Passanten, Fußgänger und Besucher. Schließlich werden sie gefragt, ob sie für oder gegen die Beibehaltung der Fußgängerzone auf der Klever Straße oder einem Teilstück sind.