Tennis-Niederrheinliga SV Budberg setzt jetzt auf Spieler aus den Niederlanden

Bei den Tennis-Herren des SV Budberg wird ein 19-jähriger Niederländer in der kommenden Sommer-Saison das Niederrheinliga-Team als Spitzenspieler anführen. Teun Rozenberg schlägt erstmals für einen deutschen Klub auf. Es ist nicht die einzige personelle Veränderung im Kader, wie Kapitän Mario Lesic auf Nachfrage bekannt gab. Bei ihm hat ein Umdenken stattgefunden. Profis, die zu den Spieltagen eingeflogen werden müssen, werde es in Budberg nicht mehr geben. „Wir werden kleinere Brötchen backen. Der SV Budberg ist ein Breitensportverein, da muss man die Planung anpassen“, sagt Lesic, der weiterhin dem Aufgebot angehören wird. Gleich fünf Niederländer wollen für den SVB um Niederheinliga-Punkte spielen – neben Rozenberg weiterhin Vinzent van den Honert und Julian Desousa sowie die Zugänge Moritz Schroeter und der erst 16-jährige Tis De Regt. Simon Pfau und Sven André stehen wie Lesic weiterhin für die Budberger am Tennisnetz. Derweil hat Jerome Lehmann den Klub verlassen und sich dem TC Traar angeschlossen.