Premiere beim SV Sonsbeck Ein anspruchsvoller Frühjahrscrosslauf

Dass nur knapp 200 Teilnehmer mitmachen wollten, fand Niersmann schade, er hatte aber eine Erklärung parat. Der SVS-Coach sprach von großer Konkurrenz am ersten März-Wochenende wie die Winterlaufserie in Duisburg und weitere Events in der näheren Umgebung. „Im nächsten Jahr werden wir unseren Frühjahrscross auf jeden Fall eine Woche später ansetzen“, so Niersmann. Unterdessen war er froh darüber, dass die dunklen Wolken an Sonsbeck vorbeizogen, ohne ihre Schleusen zu öffnen.