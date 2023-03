Handball-Landesliga SV Neukirchen macht großen Schritt Richtung Klassenerhalt

In der Gruppe 3 verteidigte der TV Schwafheim seine Tabellenführung mit einem 30:24 (16.14)-Sieg beim SV Straelen. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, so Trainer Peter Wiedemann. „Wir haben schon eine Zeit gebraucht, um uns an den Ball zu gewöhnen.“ Während in den meisten Sporthallen Haftmittel erlaubt sind, herrscht in Straelen absolutes Verbot. Im Angriff fehlte zunächst aber auch die nötige Konzentration bei den Abschlüssen, die selten ihr Ziel fanden. Das nutzten die Hausherren aus und kamen über Tempo immer wieder zum Erfolg. So liefen die Schwafheimer Rückständen von 0:3 und 3:7 hinterher. Dann nahm Wiedemann jedoch eine Auszeit und stellte seinen Mannen neu ein, was auch sofort zum gewünschten Erfolg führte. Sie starteten eine tolle Aufholjagd, warfen sechs Tore in Folge und waren damit wieder mittendrin im Geschehen.