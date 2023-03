Fußball-Kreisliga A Oliver Kraft übernimmt Trainerjob beim SV Millingen

Fußball-A-Ligist SV Millingen hat einen Nachfolger für Trainer Ulf Deutz gefunden, der nach dieser Saison aufhören wird. Der 36-jährige Oliver Kraft, Coach des B-Ligisten SV Sonsbeck III, werde ab Juli den Job übernehmen, wie Abteilungsleiter Rainer Lempert auf Nachfrage mitteilte. „Olli ist der richtige Mann, weil er Fußballkompetenz besitzt, über ein Netzwerk verfügt, Erfahrung mitbringt, strukturiert arbeitet und eine offene Kommunikation bevorzugt“, meinte er weiter. „Ich habe die Gespräche mit meinen Vorstandsmitgliedern Ulrich van de Sandt und Marvin Mulrain geführt. Wir sind überzeugt von Olli, auch weil er weiß, wie man in kleineren Vereinen arbeitet“, sagte Lempert. Kraft, der in Labbeck wohnt, bringt Torwarttrainer Edin Imamagic aus Sonsbeck mit. Ein Co-Trainer muss noch gefunden werden. Da strebt der SVM eine interne Lösung an. Zum Kader der nächsten Saison wollte Lempert noch nichts sagen: „Oliver soll erst mit den Spielern sprechen, die noch nicht wissen, ob sie bei uns bleiben wollen.“ Kraft meinte zu seiner neuen Aufgabe: „Ich mag dörfliche Vereine, wo jeder jeden kennt. Der SV Millingen ist ein gut geführter Verein, der Unterbau ist da. Ausschlaggebend war auch, dass ich den nächsten Schritt als Trainer in einer höheren Spielklasse machen möchte.“