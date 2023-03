Fußball-Oberliga SV Sonsbeck enttäuscht auf ganzer Linie

Eine Lehrstunde hat Fußball-Oberligist SV Sonsbeck bei Schwarz-Weiß Essen erteilt bekommen. Am Uhlenkrug unterlagen die Rot-Weißen deutlich mit 0:5 (0:2). Damit revanchierte sich der Tabellendritte für die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel und knüpfte nahtlos an den 7:0-Erfolg in Cronenberg an. Die Mannschaft von SVS-Trainer Heinrich Losing blieb nach dem „Dreier“ im Auftaktspiel des neuen Jahres beim KFC Uerdingen im dritten Spiel in Folge ohne Sieg. Der Aufsteiger steckt als Tabellenzehnter mitten im Abstiegskampf. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt nur noch drei Punkte.