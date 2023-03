Ein besonderes Fußballspiel in der B-Liga Das letzte Lintforter Derby vor der Fusion

Seit 37 Jahren ist Rigo Müller als Schiedsrichter auf den Plätzen im Fußball-Kreis Moers unterwegs. Sein nächster Einsatz am kommenden Sonntag wird ein ganz besonderer für ihn sein. „Es ist ein große Ehre für mich, dieses Spiel leiten zu dürfen“, sagt der 65-Jährige. Der Lintforter wird ab 12.30 Uhr die B-Liga-Partie zwischen Fichte Lintfort II und der DJK Lintfort pfeifen. Zur sportlichen Brisanz gesellt sich ein historischer Aspekt. Die Klubs wollen fusionieren, schon in der nächsten Saison sollen die Mannschaften des neuen Vereins am Spielbetrieb teilnehmen. So werden also mit hoher Wahrscheinlichkeit an diesem Sonntag letztmals in einem Kamp-Lintforter Stadtderby Punkte vergeben.