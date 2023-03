Basketball-Oberliga Willensstarke Rheinberger gewinnen Krimi

Der Tabellenvorletzte kam gut in die Partie und setzte sich schnell mit 12:4 ab. Abschütteln ließ sich der Gast jedoch nicht. Es entwickelte sich ein intensives Spiel auf Augenhöhe. Im dritten Viertel erzielten die Düsseldorfer ihre einzige Führung, die jedoch nicht von langer Dauer war. Zu Beginn des Schlussabschnitts lag der TuS 08 mit 49:47 vorne. Slawo Herold und Christopher Hussmann in der Offensive sowie Dominik Fuss und Thomas Schrader in der Defensive ließen die Rheinberger an den dritten Heimsieg in diesem Jahr glauben. Schließlich durfte die Mannschaft mit den rund 90 heimischen Fans einen Erfolg bejubeln. „Diesen Sieg haben sich die Jungs verdient, weil sie aufopferungsvoll gekämpft haben – auch wenn zeitweise die Luft nicht mehr da war“, so Watzek.