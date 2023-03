Fußball-Bezirksliga Xantens Marvin Braun kommt nicht in Tritt

Der VfL Repelen hat der Elf von Tim Wilke gnadenlos aufgezeigt, was passiert, wenn sie nicht an seine Top-Form herankommt. Durch die erste Saison-Niederlage musste der SV Budberg den ersten Platz in der Bezirksliga an Viktoria Goch abgeben. „Wir haben das Spiel aufgearbeitet und sind uns alle einig, dass man den Jungs auch mal so ein Ergebnis zugestehen muss“, sagt Wilke, der mit seinem Team am Sonntag, 15 Uhr, den FC Neukirchen-Vluyn empfängt.