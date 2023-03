Auch ein Xantener ist dabei Tag der offenen Töpferei will Lust machen auf Ton

So dürfen die Gäste in Xanten wie an den anderen Orten der kreativen Handwerkskunst beim „Tag der offenen Töpferei“ gespannt sein und sich wortwörtlich von Ton und Keramik begeistern und berühren lassen. Die Keramikerinnen und Keramiker vom Niederrhein freuen sich jedenfalls auf die Aktion. Denn handgearbeitete Keramik liege im Trend. Immer mehr Menschen würden ihre Liebe zur Keramik entdecken und sich über ihre tönernen Alltagsbegleiter freuen. So ist der „Tag der offenen Töpferei“ ein fester Termin, den die Kunsthandwerker nicht verpassen wollen, und zugleich Auftakt in ein neues Keramikjahr, in dem sie sich zahlreiche Besuchen auf Märkten und in Ausstellungen erhoffen.