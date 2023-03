Stellwerk nicht besetzt „Niederrheiner“ fährt am Samstag nur bis Trompet

Die Störungen auf der Schienenstrecke für den Regionalzug „Der Niederrheiner“ (RB 31) halten an. Aufgrund von Personalmangel beim Infrastrukturbetreiber DB Netz AG kommt es erneut zu Einschränkungen im Zugverkehr der RB 31, hat Streckenbetreiber Rhein-Ruhr-Bahn am Freitag mitgeteilt. Die Züge der Linie RB 31 können demnach am Samstag, 11. März, im Zeitraum von 11 bis 20 Uhr infolge eines unbesetzten Stellwerkes nur zwischen Xanten und Trompet verkehren. Da die Infrastruktur für den Eisenbahnverkehr auf der Strecke der RB 31 von der DB Netz AG betrieben werde, habe die Rhein-Ruhr-Bahn keinen Einfluss auf die Besetzung der Stellwerke. Die Rhein-Ruhr-Bahn arbeite mit Hochdruck an der Einrichtung eines Schienenersatzverkehres. Weitere Informationen finden Fahrgäste online unter www.zuginfo.nrw oder www.rhein-ruhr-bahn.de. Die Rhein-Ruhr-Bahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 0203 6688-9477 (Ortstarif, Mobilfunk kann abweichen) zu melden.