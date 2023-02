Fußgängerzone oder nicht? Rat entscheidet über Klever Straße in Xanten

Dagegen stimmten in der Online-Befragung zehn der 21 Besucher und 86 der 160 Einwohner – sie wohnen also irgendwo in Xanten, aber nicht an der Klever Straße – für eine Fußgängerzone auch in diesem Teil der Innenstadt. Von den einzelnen Personengruppen waren auch einige dafür, nur einen Teil der Klever Straße dauerhaft für Autos zu sperren, entweder das Stück zwischen Rheinstraße und Klever Tor oder zwischen Rheinstraße und Mitteltor.