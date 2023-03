Verkehr in Rheinberg Bahnübergang in Orsoy wird gesperrt

Aufgrund dringlicher Gleisbauarbeiten am Bahnübergang Rheinberger Straße (Landstraße 155) im Rheinberger Stadtteil Orsoy kommt es am Freitag, 10. März, zu einer Vollsperrung des Bereiches in der Zeit von 8.30 bis 16 Uhr. Eine Umleitung wird eingerichtet über die Landrat-von-Laer-Straße und den Hafendamm. Das teilte die Rheinberger Stadtverwaltung am Nachmittag mit. Die Niag-Verkehrsbetriebe und die Stadt Rheinberg bedauerten die kurzfristige Maßnahme und bedanken sich für das Verständnis der Anwohner und Anwohnerinnen schon im Voraus.