Fußball-Oberliga Warum der SV Sonsbeck wieder zittern muss

Für die Negativserie gibt‘s Gründe. Sieben bis acht Ausfälle von Leistungsträgern kann der Neuling nicht kompensieren. Der Kader ist in der Breite nicht so gut besetzt, wie’s bei einem Großteil der Konkurrenten der Fall ist. „Aufgrund der ganzen Ausfälle ist auch kein vernünftiges Training darstellbar. Dazu kommt, dass ich immer schauen muss, dass die vorhandenen Spieler sich nicht auch noch verletzten“, bemerkt Losing. Auch am Sonntag um 15 Uhr in der Partie gegen Hilden muss der 44-jährige Coach auf mindestens fünf wichtige Akteure verzichten. So stehen Sebastian Leurs, Alexander Maas, Noah Andich Abdeslam, Luca Terfloth und Ahma Alzedaue definitiv nicht zur Verfügung. Ob Max Fuchs (private Gründe) und Nozomu Nonaka (Leistenprobleme) grünes Licht für einen Einsatz geben, bleibt abzuwarten. Kapitän Tim Weichelt kehrt aus dem Urlaub zurück und wird wieder für Jonas Holzum das Tor hüten.