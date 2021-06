Versuch im Juli und August : Klever Straße in Xanten wird testweise zur Fußgängerzone

Xanten Die Stadt Xanten testet, die Fußgängerzone um die Klever Straße zu verlängern. Der Versuch ist im Sommer an mehreren Wochenenden und über einen ganzen Monat geplant. Anschließend sollen die Erfahrungen ausgewertet werden.

Die Klever Straße in Xanten wird im Juli an den Wochenenden und im ganzen August vorübergehend zur Fußgängerzone erklärt – zwischen dem Mitteltor und dem Klever Tor. Das kündigte Bürgermeister Thomas Görtz in der Ratssitzung am Dienstagabend an. Dadurch wolle die Verwaltung Erfahrungen sammeln, welche Folgen eine solche Regelung auf diesem Abschnitt der Klever Straße habe. „Es ist eine Art Feldversuch.“ Der August sei dafür ausgesucht worden, um die Auswirkungen in den Ferien und in der Schulzeit zu prüfen. Die Anwohner und Gewerbetreibenden auf der Klever Straße würden vorher informiert. Die Verwaltung wolle mit ihnen anschließend auch ein Fazit ziehen. „Ich hoffe, dass alle diesen Versuch vorbehaltlos angehen.“ Peter Hlbig von der Freien Bürgerinitiative (FBI) bat die Verwaltung, bei den Vorbereitungen für den Versuch auch die Auswirkungen auf die angrenzenden Straßen Westwall und Nordwall zu berücksichtigen. Für die Anwohner ist die Klever Straße eine Zufahrtsstraße.