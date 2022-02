Die schöne Seite der steifen Brise : Surfer freuen sich über Wind

Wardt - Xanten - Nord - und SŸdsee auch nach dem Sturm sind die Bedingungen fŸr die Surfer perfekt Kai DŸrselen aus Dinslaken surft schon seit seiner frŸhesten Kindheit - war morgens einer der Ersten, da er nachmittags noch zu einer Geburtstagsfeier muss er beschreibt die WindverhŠltnisse in Xanten als tŸckisch, und deshalb kommt er sehr gerne nach Xanten RP - Foto : Armin Fischer (arfi) *** Local Caption *** RP Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Am Wochenende kehrte allmählich etwas Ruhe ein nach den Turbulenzen, die Sturmtief Zeynep auch am Niederrhein ausgelöst hatte. Auf der Nord- und Südsee in Xanten freuten sich Surfer am Sonntag über ideale Bedingungen.

Der Stürme der letzten Tage und Nächte haben auch am Niederrhein für Turbulenzen gesorgt und die Rettungskräfte in Atem gehalten. Glücklicherweise ist es überwiegend bei Sachschäden geblieben. Und es gibt Menschen, die sich über eine steife Brise freuen. Die Bedingungen auf Nord- und Südsee in Xanten waren nach dem Abflauen der orkanartigen Böen für Surfer perfekt. Kai Dürselen aus Dinslaken surft schon seit seiner frühester Kindheit und war am Sonnagmorges einer der Ersten auf dem Wasser. Er beschriebt die Windverhältnisse in Xanten als „tückisch“. Aber genau deshalb komme er gerne hierher.

Text: bp/RP-Foto: Armin Fischer

(bp)