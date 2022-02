Kulturrucksack-Ausflug : Junge Ratinger erkunden den Landschaftspark Nord

Der Kulturrucksack-Ausflug führte diesmal in den Landschaftspark Nord in Duisburg. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen (RP) Der jüngste „Kulturrucksack“-Tagesausflug führte eine Ratinger Schülergruppe am Sonntag, 13. Februar, in den Landschaftspark Duisburg-Nord. Hier verbinden sich Industriekultur, Natur und ein faszinierendes Lichtspektakel zu einer einmaligen Parklandschaft und nirgends ist die Geschichte des Ruhrgebiets so präsent wie in diesem Park.

Wo bis 1985 noch Hochöfen brannten und aus rohem Eisen Stahl entstand, erstreckt sich heute das Gelände eines einmaligen Erlebnisraums. Die Gruppe erkundete das weitläufige Gelände im Rahmen einer spannenden Rallye durch das stillgelegte Hüttenwerk mit Bunkergärten, Hochöfen, Gasometer und Sintergärten. Am Ende durften sich die Ausflügler bei der Siegerehrung auf silberne Medaillen mit Ruhrpott-Motiven freuen.

Das nächste kostenfreie Angebot für Zehn- bis 14-Jährige findet am Sonntag, 27. Februar, statt: In der Zeit von 14 bis 17 Uhr werden im Eggerscheidter Jugendtreff am Hölenderweg 51 unter Anleitung Vogelfutterhäuser gebaut.