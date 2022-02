Vorschlag für zwei Straßen : Xanten denkt über mehr Tempo 30 nach

Die Salmstaße führt an der Xantener Südsee vorbei, über sie kommt man von der B 57 nach Lüttingen. Bisher gilt hier Tempo 50. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Der Xantener Stadtrat diskutiert in seiner nächsten Sitzung darüber, ob Autos, Lastwagen und Motorräder auch auf den Einfallstraßen Am Rheintor und Salmstraße langsamer fahren sollen. Allerdings muss auch die Polizei zustimmen.

Auf zwei viel befahrenen Strecken in Xanten könnte bald Tempo 30 gelten: Die Stadtverwaltung schlägt vor, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den beiden Einfallstraßen Am Rheintor und Salmstraße von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde gesenkt wird. Dadurch soll die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöht sowie die Lärmbelästigung durch Autos, Motorräder und Lastwagen reduziert werden. Sollte der Stadtrat zustimmen, will sich die Verwaltung mit der Polizei abstimmen. Wenn diese zustimmt, sollen die entsprechenden Verkehrsschilder aufgestellt werden.

Der Vorschlag geht auf Anträge aus dem Stadtrat zurück. Die Grünen hatten sich für Tempo 30 auf der Straße Am Rheintor zwischen der Bundesstraße 57 und dem Nibelungenplatz stark gemacht. Das Forum Xanten (Fox) sprach sich für dieselbe Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Salmstraße zwischen Dornbuschweg und Hagelkreuzstraße in Lüttingen aus. Auf beiden Strecken sind bisher 50 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Info Tempo-Messung auf der Salmstraße Kontrolle Für die Beratung über Tempo 30 gab es vom 11. bis zum 25. Oktober 2021 eine Geschwindigkeitsmessung auf der Salmstraße. Die sogenannte V 85, also die Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der Verkehrsteilnehmer nicht überschritten wurde, lag bei 53 Kilometern pro Stunde, also geringfügig über der bisher zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde auf der Strecke. Radverkehr Auf der Straße Am Rheintor ist ein Radfahrschutzstreifen geplant, um den Rad- und Fußverkehr zu trennen. Das soll bis Sommer 2022 gemacht werden. Dann teilen sich Autos und Lastwagen mit Radfahrern die Straße.

Auf den Fox-Antrag hatte die Verwaltung im vergangenen Jahr zunächst ablehnend reagiert. Sie machte deutlich, dass eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit nicht so einfach beschlossen werden könne, sondern die Voraussetzungen der Straßenverkehrsordnung vorliegen müssten. In diesem Fall sah sie keine rechtlichen Möglichkeiten. Nach der Beratung in den Ausschüssen und im Stadtrat sagte sie eine Prüfung zu, ebenso wie vorher für den Antrag zur Straße Am Rheintor.

Das Ergebnis liegt nun vor. Der Planungsausschuss befasst sich in seiner Sitzung am 22. März damit, der Rat stimmt am 8. März darüber ab. Wie aus der Vorlage für die Beratungen hervorgeht, beruft sich die Stadtverwaltung bei ihrer Tempo-30-Empfehlung auf Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung. Demnach darf die Straßenverkehrsbehörde in Luftkurorten die Benutzung bestimmter Straßen aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken, wenn dadurch nicht anders vermeidbare Belästigungen durch Fahrzeugverkehr verhindert werden können.

Xanten ist seit 2014 ein Luftkurort, und die beiden genannten Straßen befinden sich auch im festgesetzten Kurgebiet, wie die Verwaltung erklärt. Dennoch sieht sie in einem Fall Schwierigkeiten: An der Straße Am Rheintor liege nicht direkt eine besondere Kureinrichtung, die durch den Verkehrslärm aktuell beeinträchtigt werde, und deshalb „ist die rechtlich zulässige Anordnung von Tempo 30 fraglich“, heißt es aus dem Rathaus.

Die Verwaltung selbst hält die Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke aber „grundsätzlich für sinnvoll“. Die Straße sei eine direkte Verbindung zwischen der Südsee und der historischen Innenstadt. Sie werde stark von Radfahrern und Fußgängern frequentiert. „Weiter ist die Straße Teil des Schulweges zwischen Lüttingen und dem Schulzentrum.“ Allgemein könne auch davon ausgegangen werden, dass mit einer niedrigeren Höchstgeschwindigkeit der Lärm sinke und die Aufenthaltsqualität steige. Der Archäologische Park Xanten (APX) liegt an der Straße Am Rheintor.

Zur Salmstraße führt die Verwaltung aus, dass die unmittelbare Nähe zu Südsee, Hafenanlage, Kneipp-Anlage und Boule-Platz dazu führe, dass die Strecke von Xantenern und Auswärtigen stark frequentiert werde. „Dabei laden die genannten Einrichtungen zur Erholung und längerem Verweilen ein.“ Der motorisierte Verkehr sei deutlich wahrnehmbar. Um den Straßenlärm zu reduzieren, sei „eine streckenbezogene Geschwindigkeitsreduzierung eine geeignete Lösung“. Die Verwaltung halte ein Tempo-Limit deshalb auf dem 500 Meter langen Stück zwischen B 57 und Hagelkreuzstraße für möglich. Allerdings wolle sie erst die Polizei dazu anhören.

(wer)