Dienstags ist Kehrtag : Xanten beauftragt Enni mit wöchentlicher Straßenreinigung

Xanten Xanten hat den Auftrag für die Straßenreinigung in weiten Teilen der Stadt neu vergeben. Den Zuschlag erhielt eine Tochterfirma des Energieversorgers Enni. Sie zieht ein erstes Fazit – und richtet eine Bitte an die Anwohner.

In weiten Teilen von Xanten werden die Straßen seit Januar von Enni Stadt & Service Niederrhein gereinigt. Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben in einer Ausschreibung mit dem günstigsten Angebot durchgesetzt. „Auch in Xanten können wir jetzt beweisen, dass wir mehr als ein Energielieferant und -produzent sind“, sagte Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer. „Es ist gut, von einem Unternehmen mit Interesse an der Region betreut zu werden“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Auch die „wirtschaftliche und fachliche Seite“ passe.