Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Sonsbeck : Zur Einschulung eine Stechpalme gepflanzt

Sonsbeck Die Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Sonsbeck hat 47 neue Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Für sie wurde eine Stechpalme gepflanzt. Damit soll gezeigt werden, „dass Kinder die Natur brauchen und die Natur Kinder braucht“, erklärt Schulleiter Martin Nenno.

Wegen der Corona-Pandemie sind die 47 ABC-Schützinnen und -Schützen der Johann-Hinrich-Wichern-Schule an zwei Terminen im Forum begrüßt worden. Nach einem kleinen Wortgottesdienst begann jeweils die erste Unterrichtsstunde mit den Klassenlehrerinnen Natalie Cox und Eva Schumacher. Als Schulleiter nahm Martin Nenno die Kinder in die Schulgemeinschaft auf: „Mit dem heutigen Tag seid ihr Schülerinnen und Schüler der Johann-Hinrich-Wichern-Schule. Wir sind eine Schule für alle Kinder. Hier wollen wir gemeinsam lernen, wir wollen voneinander und miteinander lernen. Wir wollen beim Lernen aber auch viel Spaß miteinander haben.“

So wie die Eltern und die Klassenlehrerinnen die Kinder künftig auf dem schulischen Weg begleiten werden, so benötigt die Stechpalme in den kommenden vier Jahren die Unterstützung der Kinder, damit sie gut anwachsen und sich auch prächtig entwickeln kann. Bereits in den beiden vorhergehenden Jahren haben hier die Einschulungsbäume – 2019 eine Flatterulme, 2020 eine Robinie – ihren Platz gefunden. Die Fläche hinter der Schule wurde im vergangenen Schuljahr von den Kindern der Klasse 3 b und ihrer Klassenlehrerin Bettina Winnekens zu einer bunten Blumenwiese umgestaltet. Hier steht auch ein großes Insektenhotel.