47 Dienstjahre im Sonsbecker Rathaus : Beifall für Manfred van Rennings im Rat

Sonsbeck Nach 47 Dienstjahren geht der Fachbereichsleiter und Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters Ende Juli in den Ruhestand. In seiner letzten Ratssitzung wurde es emotional.

Es war wohl eine Premiere nach 47 Dienstjahren. Manfred van Rennings fehlten in der Sonsbecker Ratssitzung die Worte. Denn kurz zuvor würdigte nicht nur Bürgermeister Heiko Schmidt die Arbeit seines Allgemeinen Vertreters, der Ende Juli in den Ruhestand geht. Auch die Ratsmitglieder zollten dem Veener mit minutenlangem Applaus zu dessen letzter Ratssitzung Respekt. Wer van Rennings bei seiner Verwaltungs- und Ratsarbeit beobachten konnte, hätte sich „seine Herkunft“ kaum vorstellen können, so Schmidt. Sein Herzblut für Sonsbeck sei offensichtlich gewesen, seine Verdienste nach 47 Jahren nur schwer zusammenzufassen. Van Rennings startete 1974 als Verwaltungsangestellter seine Laufbahn im Sonsbecker Rathaus, war im Bauamt, später im Ordnungs- und Sozialamt tätig, ehe er 1983 ins Hauptamt (heute Personal/Schule/Sport) wechselte, dessen Leiter er 1996 wurde. Eine kleine Reform war es, als er 2005 Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters werden sollte. „Damals war es nicht üblich, dass Verwaltungsangestellte dieses Amt bekleiden“, so Schmidt. Ein Antrag bei der Kommunalaufsicht des Kreises Wesel war nötig. In dieser Funktion begrüßte van Rennings 2014 auch Schmidt als Bürgermeister. „Seitdem warst du mir stets ein guter Ratgeber, vor allem aber ein Vorbild, und mit der Zeit bist du auch ein Freund geworden“, so Schmidt. Dennoch seien für den Fachbereichsleiter die Schulen und Kindergärten immer Herzensaufgaben geblieben. „Es war ein schönes Bild, als sich heute alle Einrichtungsleiter am Rathausplatz versammelten, um dich zu verabschieden“, so Schmidt. „Das spricht Bände über deine Arbeit.“ Van Rennings betonte, eine sehr schöne Zeit in Sonsbeck gehabt zu haben. Jetzt müsse er sich wieder an einen neuen Chef gewöhnen, ergänzte er mit Verweis auf seine Ehefrau lachend. Schmidt: „Auch wenn du Veener bis, für Sonsbeck bleibst du ein Ehrenbürger.“ beaw