Einschulung an Grundschule Stakerseite : Für Justus beginnt der Ernst des Lebens

Eine Schultüte darf am ersten Schultag nicht fehlen. Die Tüte von Justus Dubbel hat seine Tante gebastelt. Sie hat Süßigkeiten, Bleistifte, eine Schere und ein Kuscheltier reingepackt. Foto: Wolfgang Walter

Kaarst Am Donnerstag hat für 441 Kinder ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Einer von ihnen ist Justus Dubbel, der an der Stakerseite eingeschult wurde. Eine Klasse wurde schon am zweiten Schultag in Quarantäne geschickt.