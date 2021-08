Fußball-Bezirksliga, 1. Spieltag : Matchplan von Borussia Veen geht auf

Veen Jan Büren hatten zum Auftakt der neuen Spielzeit mit zwei Treffern großen Anteil am 2:1-Heimsieg der „Krähen“ über den Uedemer SV. Auch Ken Klemmer war an beiden Toren beteiligt.

Zum Auftakt der neuen Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga hatte sich Christian Hauk einen feinen Matchplan ausgedacht. Nach einer Stunde wollte er mit frischen, offensiv eingewechselten Kräften im Duell mit dem Uedemer SV noch einmal Gas geben. Die „zweite Luft“ also als gute Idee, mit nur einem kleinen Haken: Nach 51 Minuten war Veens 2:1 (1:1)-Erfolg bereits heraus gespielt.

Eine Halbzeit lang war es kein Augenschmaus, was die Teams ablieferten. Nicht dass sie das Kicken verlernt hätten, nur: So richtig viel zutrauen mochten sich beide Seiten nicht. Ein Foul an Ken Klemmer bescherte der Borussia einen Strafstoß, den Jan Büren locker verwandelte (38.). Gerade noch beim Feiern, fingen sich die Veener postwendend das 1:1 ein (39.). „Das Remis zur Pause passte in unseren Matchplan“, war Hauk zufrieden. Sechs Minuten nach der Pause, Klemmers Flanke und Bürens zweitem Torerfolg, strahlte der Trainer. Und seine Wechsel sorgten noch für die nötige Entlastung, um den Sieg ins Ziel zu bringen. Es spielten: Grewe, Münzner, Niehues, H. Terlinden, Ackermann (46. Kronen), Schultz, Klemmer (70. Dachwitz), Höptner, Kühnen (70. Tegeler), Büren (89. Müller), Willemsen (46. Gietmann).