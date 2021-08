Gedenken an Karl Leisner : „Wir müssen für das Leben eintreten“

Weihbischof Rolf Lohmann (M.) erinnerte an Karl Leisner. Foto: Bistum Münster/Anke Gellert-Helpenstein

Xanten Weihbischof Rolf Lohmann feierte im Xantener Dom einen Gottesdienst zum Gedenken an den Seligen Karl Leisner. Dabei ging er auch auf Afghanistan und die Corona-Impfung ein. Lohmann appellierte an die Christen, mehr Mut zu zeigen.

Der Tag, an dem Weihbischof Rolf Lohmann im Xantener Dom das Pontifikalamt anlässlich des Todestages von Karl Leisner feierte, war auch der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer von Gewalt und Verfolgung. „Das passt gut“, betonte Lohmann in seiner Predigt am Sonntag. Denn schließlich zähle der vor 25 Jahren selig gesprochene Karl Leisner auch als Opfer gottloser Mächte im dritten Reich. Couragiert habe sich der junge, gläubige Mann gegen die Nazis gestellt.

Zur Erinnerung: Leisner wurde am 28. Februar 1915 am Niederrhein in Rees geboren; 1939 verhaftet, 1940 ins KZ Sachsenhausen und später ins KZ Dachau interniert. Dort weihte ihn Mithäftling Gabriel Piguet – Bischof von Clermont – heimlich zum Priester. Am 4. Mai 1945 wurde Leisner zwar aus Dachau befreit, er starb aber kurze Zeit später am 12. August in Planegg. Papst Johannes Paul II. sprach Leisner am 23. Juni 1996 in Berlin selig.

In seiner Predigt forderte Lohmann die Menschen auf, gerade heute Kraft aus dem Vermächtnis Leisners zu schöpfen, der stets klare Worte gefunden und Haltung gegen die Nationalsozialisten bewiesen habe – ohne seinen Glauben zu verlieren. Lohmann appellierte an die Christen, mehr Mut zu zeigen. Auf allen Ebenen. „Wir müssen für das Leben eintreten. In einer Zeit, in der so viel auf uns einprasselt. Nehmen wir das Beispiel Afghanistan. Wo bleibt es denn, unser mutiges Wort für das Leben dieser Menschen?“ Lohmann wünschte sich Solidarität: „Nehmen wir Corona. Wenn wir dem Leben dienen wollen, dann führt kein Weg an einer Impfung vorbei.“

Das Pontifikalamt endete am Grab von Karl Leisner, wo der Weihbischof ein Gebet sprach. Anschließend segnete er die Kirchenbesucher, für die der Tag im Dom mit dem Gottesdienst aber noch nicht zu Ende war. Denn der Internationale Karl-Leisner-Kreis war ebenfalls, vertreten durch die Vizepräsidentin Monika Kaiser-Haas, vor Ort, um auf ganz besondere Art an Leisner zu gedenken: Bodenfliesen des Doms, die mit einem Portrait Leisners bedruckt waren, konnten nach dem Pontifikalamt erstanden werden. Das Portrait hatte der Street-Art-Künstlers Mika Springwald auf die Fliesen gebracht. Verkauft wurden und werden sie zugunsten der Flutopfer.

Im Xantener Dom gibt es eine Wanderausstellung zu Leben und Wirken von Karl Leisner. Die Ausstellung ist dort noch bis Ende Dezember zu sehen.

(RP)