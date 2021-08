Hauptversammlung im Kastell : Vorstand des SV Sonsbeck vergibt sechs Ehrenteller

Sonsbeck Ausgezeichnet wurden auch Lucie Raap und Wilma Wellesen aus der Leichtathletik-Abteilung, die in 2021 Jubiläum feiert. Die Rot-Weißen wollen noch digitaler werden. Der „SonsBerg“ wird am 23. Oktober eröffnet.

Natürlich wurde auf der Hauptversammlung des SV Sonsbeck im Kastell auch ausführlich über den großen „SonsBerg“ auf der Sportanlage gesprochen. Es ist schließlich das Vorzeigeprojekt der Rot-Weißen in diesem Jahr. In dieser Woche werden die Bauteile für den rund 380.000 Euro teuren Kletterfelsen angeliefert und damit begonnen, sie mit Hilfe eines Krans zu montieren. 78 Mitglieder nahmen an der Versammlung teil. Vorstandswahlen standen diesmal nicht auf der Tagesordnung.



Mitgliederentwicklung Im Vergleich zum Vorjahr gibt’s einen Rückgang. 2020 zählte der SVS 1699 Mitglieder, aktuell sind’s 1550. Geschäftsführer Markus Hermsen beunruhigt die Tendenz nicht, wie er sagte: „Täglich kommen neue Anmeldungen dazu, mit dem Ende der Sommerferien gehen die Mitgliederzahlen wieder nach oben.“ Mitgliederstärkste Abteilung ist der Fußball mit 699 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vor Turnen (462) sowie Leichtathletik (250).



Mitgliedsbeiträge Von einer Erhöhung sieht der Vorstand mit Verweis auf die Corona-Pandemie in diesem Jahr ab. Hermsen: „Da wollen wir irgendwann aber mal rangehen, auch um qualifizierte Trainer für die Leichtathleten oder Fußballer zu verpflichten.“ Die monatlichen Beiträge liegen aktuell bei 17 Euro für Familien, 9 Euro für Familien, 8 Euro für Jugendliche und 7 Euro für Kinder/Jugendliche bis 14 Jahren.