Tabellenführer gewinnt Derby gegen BW Kamp-Lintfort : Buberger Tennis-Herren planen für die Niederrheinliga

Budberg Vor dem letzten Spieltag der 1. Verbandsliga ist dem SVB der Aufstieg nur noch theoretisch zu nehmen. Ein neuer Spitzenspieler wurde bereits verpflichtet. Das Nachbarschaftsduell gewann der Spitzenreiter mit 7:2

Die Tennis-Herren des SV Budberg haben durch den 7:2-Derbyerfolg über BW Kamp-Lintfort am vorletzten Spieltag den vorentscheidenden Schritt in Richtung Niederrheinliga zurückgelegt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Team um Kapitän Mario Lesic nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel noch von der Tabellenspitze der 1. Verbandsliga verdrängt wird. Der SVB liegt mit 43:11 Matchpunkten auf Rang eins. Ärgster Verfolger ist die Dinslakener TG (5:1/38:16). Budberg trifft am nächsten Samstag aufs abgeschlagene Schlusslicht RW Düsseldorf. „Wir feiern erst, wenn der Aufstieg wirklich offiziell ist. Aber es sieht natürlich sehr gut aus für uns“, sagte Lesic. Die Planungen für die Niederrheinliga sind längst angelaufen. So gab der Mannschaftsführer am Sonntag die Verpflichtung von Mirza Basic als neue Nummer 1 für die nächste Sommer-Saison bekannt. Der 30-Jährige, der für Bosnien und Herzegowina im Davis-Cup aufschlägt, liegt in der Weltrangliste auf Position 269. „Es wird keine Abgänge geben“, erläuterte Lesic.