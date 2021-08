Schulen in Wülfrath : „Asbestsanierung in der Grundschule Parkstraße ist beendet“

Die Asbest-Sanierung in der Wülfrather Parkschule ist abgeschlossen. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Die Stadt Wülfrath tritt Gerüchten entgegen, die Gefahren sollten verschleiert werden. Nach einer Raumluftmessung bekam die Schule grünes Licht.

Die Stadt ist Gerüchten entgegen getreten, dass die Grundschule Parkstraße den Schulbetrieb wieder aufnehmen würde, obwohl die Asbestsanierung noch nicht abgeschlossen sei. Die Arbeiten seien abgeschlossen worden. Am Ende stand eine Raumluftmessung, durch die nachgewiesen werden konnte, dass es keine Asbestverunreinigung in der Raumluft gebe, teilte die Stadt mit.

Tatsächlich wurden in den Sommerferien asbestbelastete Putzflächen in den Fensterlaibungen der Parkschule entfernt. Nach Angaben der Stadt wurden die belasteten Flächen im Unterdruckverfahren ausgebaut, damit keine Asbestfasern in die Raumluft gelangten. Sie gelten als krebserregend. Seit 1993 ist Asbest in Deutschland als Baustoff verboten.

In einem anonymen Schreiben an unsere Zeitung hatten Eltern aus dem Bereich der Ogata den Verdacht geäußert, dass die Fenster der Grundschule nach wie vor asbesthaltig seien. Dies hätten die Mitarbeiter der Baufirmen verraten. Zudem hätten die Mitarbeiter der auch in den Ferien laufenden Ogata nichts von den möglichen Gefahren der Arbeiten erfahren. Sie seien erst durch Kinder auf das Asbestproblem aufmerksam gemacht worden.