Fußball-Kreisliga A : Millinger Schlussspurt in Asberg mit zwei Toren belohnt

Kreis Steven Schön und Tim Böttcher trafen spät für den SVM beim 4:2-Erfolg. Der TuS Borth machte aus einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3. Die Concordia holte zu Hause drei Punkte. Alpen ging leer aus.

TuS Borth – VfL Rheinhausen 3:3 (1:3). Aufgrund eines Corona-Falls war Trainingswoche für den TuS alles andere als optimal verlaufen. Das erste Pflichtspiel begann kurios. Philipp Hanz vergab nach vier Minuten die frühe Führung. Stattdessen schlugen die Gäste zweimal eiskalt per Kopf nach einem Standard zu. Als der Anschlusstreffer in der Luft lag, erhöhte Rheinhausen auf 3:0. Ein langer Ball von Florian Hanz aus gut 60 Metern wurde vom Gästekeeper unterlaufen und brachte die Hausherren etwas glücklich zurück. Philipp Hanz schnürte einen Doppelpack (56., 57.) und vollendete die Borther Aufholjagd. „Es war ein hochintensives Spiel. Wir waren der moralische Sieger“, lobte Frank Misch, der noch dreimal verletzungsbedingt wechseln musste.

Concordia Rheinberg – VfL Repelen II 2:1 (1:1). Die Rheinberger fuhren im ersten A-Liga-Spiel mit dem neu gegründeten Fußballverein ihren ersten Sieg ein. Lucas Bangert traf schon nach vier Minuten zum 1:0. Marius Gressmann glich nach einer halben Stunde aus. Repelen versuchte sehr viel über lange Bälle, die Concordia stand phasenweise tief. „Es ging hin und her. Wir haben einfach das Tor nicht gemacht“, monierte Mirco Dietrich. Am Ende konnte sich der Trainer doch noch freuen, als Patrick Utech in der Nachspielzeit vom Punkt die Nerven behielt. Zuvor hatte die Dietrich-Elf noch einen Strafstoß vergeben.

OSC Rheinhausen – FC Viktoria Alpen 3:1 (2:1). Nach dem frühen 1:0 durch Andreas Dargel (13.) deutete vieles auf ein gelungenes Debüt von Marcel Blaschkowitz als Cheftrainer von Viktoria Alpen hin – bis dem Spiel der Gäste komplett der Stecker gezogen wurde. „Wir hatten eigentlich alle Trümpfe in der Hand und haben überhaupt nicht mehr in die Partie gefunden“, ärgerte sich Blaschkowitz. Die Abstände stimmten nicht mehr, nahezu alle zweiten Bälle gingen an den Gegner, die Alpener ließen ihren Spielwitz komplett vermissen. Chance auf Wiedergutmachung besteht schon am Donnerstagabend. Dann hat die Viktoria im Kreispokal in der ersten Runde den TV Asberg zu Gast.