Jahresrückblick in Bildern : Diese Themen prägten 2021 in Xanten und Sonsbeck

Xanten/Sonsbeck Das Jahr 2021 wurde von der Corona-Pandemie bestimmt, auch in Xanten und Sonsbeck. Aber es gab noch weitere Ereignisse und Themen. Unser Jahresrückblick in Bildern.

Das Jahr 2021 endet mit milden Temperaturen. Der Winter zeigt sich gerade von seiner nassen Seite. Das sah im Februar anders aus: Innerhalb kurzer Zeit fiel so viel Schnee wie schon lange nicht mehr. In der Region kamen Landwirte deshalb Autofahrern zu Hilfe, die sich festgefahren hatten. Im April war Xanten dann im Fernsehen: Ein TV-Team hatte Menschen in der Innenstadt einen Streich gespielt – das Ergebnis wurde in „Verstehen Sie Spaß?“ gezeigt. In Sonsbeck baute in Biber einen Damm – und bald wurde darüber diskutiert, ob das Bauwerk in der Ley erhalten bleiben kann oder (teilweise) abgetragen werden sollte. Im Mai wurde der neue Aussichtsturm gebaut, es dauerte aber noch bis zum Dezember, bis er freigegeben wurde. Ende Juli wurde ein Teil von Xanten zum Welterbe erklärt: die Colonia Ulpia Traiana. Auf dem Gelände der römischen Stadt steht heute der Archäologische Park (APX). Diese und weitere Themen prägten das Jahr 2021 in Xanten und Sonsbeck. Unseren Jahresrückblick finden Sie hier.