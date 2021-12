Corona-Regeln in NRW : Nur mit Test zum Training

Xanten NRW hat die Corona-Regeln verschärft, um eine Ausbreitung der Omikron-Variante zu verlangsamen. Die Fitness Arena Xanten ist darauf vorbereitet: Schon seit Ende November betreibt sie eine eigene Teststelle.

Die Fitness Arena Xanten hat ihren Kunden in den vergangenen Wochen schon angeboten, was seit Dienstag landesweit in NRW eine Pflicht ist: dass sie vor dem Training einen Corona-Test machen, auch wenn sie genesen oder geimpft sind. Das Fitnessstudio an der Sonsbecker Straße hatte dafür bereits Ende November eine eigene Teststelle aufgebaut. Inhaber Fariz Sürücü hat zwei Mitarbeiter dafür abgestellt und drei weitere extra eingestellt. Eine eigene Teststelle sei mit einem „unheimlichen Aufwand“ verbunden, sagt er. Aber es diene dem Schutz der Kunden, und viele hätten ihm schon gesagt, „dass sie sich durch den Test vorm Training sicherer fühlen“. Es sei auch absehbar gewesen, dass 2G plus im Fitnessstudio irgendwann Pflicht werde. Es ist eine öffentliche Teststelle. Ein Termin wird über die Internetseite gebucht: https://fitness-arena-xanten.de.