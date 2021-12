Am 8. Januar : Xantener Krankenhaus plant weiteren Corona-Impftag

Xantens Krankenhaus impft am 8. Januar erneut gegen Corona. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Im Januar besteht erneut die Möglichkeit, die Corona-Schutzimpfung am St-Josef-Hospital in Xanten zu bekommen. Das Angebot richtet sich an alle über zwölf Jahre. Ein Termin ist nicht notwendig.

Das St.-Josef-Hospital in Xanten bereitet für Samstag, 8. Januar, einen weiteren Impftermin vor. Wie das Krankenhaus mitteilte, richtet sich das Angebot an alle Menschen ab dem vollendeten zwölften Lebensjahr. Möglich sind Erst-, Zweit-, und Auffrischungsimpfungen mit Biontech oder Moderna. Dabei folgt das Krankenhaus der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), und diese rät zum sogenannten Booster, wenn die zweite Impfung mindestens drei Monate zurückliegt. Die Impf-Aktion geht von 9.30 bis 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das St.-Josef-Hospital hatte bereits im Dezember einen Impftag angeboten. Weit mehr als 800 Menschen erhielten dadurch den Schutz vor Corona. „Neben vielen positiven Rückmeldungen wurde auch der Wunsch an uns herangetragen, das Angebot zu wiederholen“, berichtete Geschäftsführer Michael Derksen. „Nachdem nun die Stiko in ihrer jüngsten Empfehlung mit Blick auf die sich ausbreitende Omikron-Variante den Impfabstand zur Auffrischimpfung auf drei Monate reduziert hat, entsteht zudem weiterer Bedarf“, ergänzte Geschäftsführer Marco Plum.

Die Impfungen werden wieder in der Geriatrischen Tagesklinik vorgenommen. Es werde erneut alles so vorbereitet, dass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet sei, erklärten Derksen und Plum. Alle, die am 18. Dezember die Erstimpfung im Hospital erhalten haben, könnten am 8. Januar die Zweitimpfung erhalten.

Mitzubringen sind der Impfausweis und der ausgefüllte Auskunfts- und Anamnesebogen für mRNA-Impfstoffe. Weitere Infos gibt es online auf

(wer)