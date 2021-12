„Wir müssen es angehen“ : Xanten will Stromverbrauch bei der Straßenbeleuchtung senken

Xanten Der Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) will prüfen, ob sich Straßenlaternen im Stadtgebiet auf LED umrüsten lassen und dadurch der Stromverbrauch sinkt. Vor allem die Freie Bürgerinitiative (FBI) fordert das.

Die Freie Bürgerinitiative (FBI) dringt darauf, dass die Stadt stärker den Einsatz der LED-Technik in der Straßenbeleuchtung prüft, um dadurch eine Stromeinsparung zu erreichen. Der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX) sagte zu, dass er sich darum kümmert. Aus Personalmangel sei der DBX in den vergangenen Monaten noch nicht dazu gekommen, sagte Vorstand Michael Lehmann im Verwaltungsrat im Dezember. „Ich bin Ihrer Meinung, dass wir es ernsthaft angehen müssen“, antwortete Lehmann auf eine Frage des Verwaltungsratsmitglieds Uwe Schmidtke (FBI). „Auch uns ärgert dieser hohe Stromverbrauch.“

Hintergrund ist ein Ratsbeschluss vom Sommer 2021. Auf Initiative der FBI hatte die Politik die Verwaltung damit beauftragt, ein Konzept zu einer Stromeinsparung durch die LED-Beleuchtung an Peitschenlampen zu erstellen. Im Wirtschaftsplan des DBX für das Jahr 2022 sind aber 190.000 Euro eingeplant und damit 5000 Euro mehr als im Jahr 2021. Schmidtke sah sich deshalb die Verbrauchszahlen an und stellte fest, dass sie von 2019 zu 2020 gestiegen sind: von 473.056 auf 482.200 kWh. „Warum hinkt die Stadt Xanten bei dieser großen Möglichkeit der Einsparung und dem Umweltschutz so hinterher?“, fragte Schmidtke.

Xantens Technischer Dezernent Niklas Franke sagte, dass in den vergangenen Jahren durch neue Straßen oder Baugebiete Laternen hinzugekommen seien. „Wir haben einen Zuwachs an Straßenbeleuchtung, deshalb haben wir auch mehr Verbraucher.“ Die Stadt prüfe aber den Einsatz der LED-Technik. „Wir wollen flächendeckend umrüsten.“ Allerdings sei die Stadt vor einigen Jahren teilweise schon auf die Energiespartechnik umgestiegen, zum Beispiel an Kalkarer Straße, Winnenthaler Straße und Gindericher Straße, sagte Lehmann. Deshalb seien nicht mehr „so viele Ersparnisse zu erreichen“, erklärte Franke. Es gebe zwar noch Potenzial. Die Verwaltung und DBX bearbeiteten das Thema auch. „Wir haben aber schon einiges gemacht, und es ist nicht so einfach.“