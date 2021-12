Corona-Pandemie : Bei Silvesterkonzert in Xantens Dom gilt Maskenpflicht

Beim Silvesterkonzert in Xanten tritt unter anderem die Sopranistin Dorothee Mields auf (Archiv). Foto: Harald Hoffmann

Xanten Am Freitag findet das Silvesterkonzert wie geplant im Xantener Dom statt. Für den Zutritt gilt 2G, im Gebäude muss eine Maske getragen werden. Die Veranstalter bieten den Besuchern einen vorzeitigen Check-in an. Dadurch kommen sie abends bequemer in den Dom.

Die Besucher des Silvesterkonzertes am Freitag im Xantener Dom müssen während der gesamten Veranstaltung, also auch am Sitzplatz, eine medizinische Maske tragen – entweder eine FFP2-Maske oder eine sogenannte OP-Maske. Darauf weist der Veranstalter, die Tourist Information Xanten (TIX), hin. Das Konzert am 31. Dezember beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Unter der musikalischen Leitung von Lucius Rühl spielen und singen das Barockorchester Durante, der Kammerchor Westfalen, die Sopranistin Dorothee Mields und die Barock-Geigerin Ulla Bundies. Auf dem Programm stehen mehrere Werke: ein Vespergesang von Felix Mendelssohn Bartholdy, das Utrechter Te Deum von Georg Friedrich Händel und Missa purificationis von Jan Dismas Zelenka.

Karten gab es nur im Vorverkauf für 49 Euro, 28 Euro und 20 Euro. Für den Zugang gilt die 2G-Regel. Besucher müssen also genesen oder geimpft sein. Außerdem hat die TIX die Anzahl der Sitzplätze von vornherein schon so deutlich reduziert, dass auch nach der neuen NRW-Corona-Schutzverordnung keine weitere Beschränkung mehr notwendig ist. „Wir ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um ein Konzert in Sicherheit anbieten zu können“, sagte TIX-Leiterin Heike van Baal.

Um einen komfortablen Einlass zu ermöglichen und um Warteschlangen am Eingang zu vermeiden, wird darum gebeten, den Vor-Check-in wahrzunehmen. Die Gäste, die sich dafür entscheiden, erhalten ein Einlassbändchen – es wird zwischen 10 und 17 Uhr in der TIX sowie zwischen 17 und 18 Uhr im Kreuzgang herausgegeben. Damit werden Besucher am Konzertabend ab 18.30 Uhr ohne weitere Überprüfung über den Kreuzgang hereingelassen.

Da die Anzahl der verkauften Karten wegen der Corona-Pandemie deutlich reduziert wurde, sinken auch die möglichen Einnahmen durch den Abend. Mit Hilfe eines Sponsors sei das Konzert dennoch möglich, berichtete die TIX: Die Sparkasse am Niederrhein hat demnach die Finanzierung der unbesetzten Plätze übernommen.

