Ein leerer Marktplatz in Xanten: Wegen der Corona-Pandemie und der hohen Infektionszahlen tritt am Samstag, 24. April 2021, im Kreis Wesel eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft, also auch in Xanten. Polizei und Stadt fahren jeweils Streife und kontrollieren, ob die Ausgangssperre eingehalten wird.