SPD-Ortsverband Sonsbeck : Politische Wanderung durch Labbeck

Sonsbeck Die SPD Sonsbeck bietet als Neujahrsveranstaltung eine Glühwein-Wanderung mit den Abgeordneten Rainer Keller und René Schneider an.

Die Wanderung beginnt am 9. Januar um 13.30 Uhr an der katholischen Kirche St. Maria Empfängnis in Labbeck. Die rund fünf Kilometer lange Route wird circa eine Stunde in Anspruch nehmen. Glühwein und Kinderpunsch werden von den Abgeordneten gestellt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden jedoch gebeten, ihre eigenen Tassen mitzubringen.