Autoärmere Innenstadt : Forum Xanten will Verwaltungs-Parkplätze reduzieren

Xanten In der Debatte um eine autoärmere Innenstadt fordert die Wählergemeinschaft Forum Xanten, dass die Verwaltung auf einen Teil der reservierten Stellflächen am Rathaus verzichtet.

Die Wählergemeinschaft Forum Xanten (Fox) beantragt, dass die Verwaltung einen Teil der für die Mitarbeiter reservierten Parkplätze am Rathaus für Besucher der Innenstadt freigibt. Lediglich sechs Stellplätze sollten für die Verwaltung vorgehalten werden. Ein Teil der Fläche könne zudem entsiegelt und begrünt werden, so Fox.

Damit reagiert die Wählergemeinschaft auf die Argumentation von Bürgermeister Thomas Görtz im Zusammenhang mit der geplanten Verringerung des Parkplatzes an der Bahnhofstraße/Ecke Westwall. Demnach soll sich Görtz in der Ratssitzung im Mai für eine autoärmere Innenstadt ausgesprochen haben, weil diese dadurch attraktiver werde und an Aufenthaltsqualität gewinne. Da die Stadt Xanten objektiv Überkapazitäten habe und gleichzeitig außerhalb der Innenstadt noch über freie Parkplätze in fußläufiger Entfernung verfüge, sehe er kein Problem darin, die Parkfläche zu reduzieren, zitiert Fox den Bürgermeister aus der Niederschrift.