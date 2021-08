Kleines Gewerbefest an Dresdener Straße : Sonsbecks Betriebe laden zum Familientag

Sonsbeck Das Unternehmen TB Transit und Fleisch-Sommelier Christian Holz richten am Sonntag, 15. August, ein kleines Gewerbefest an der Dresdener Straße aus. Auch der Circus Florida ist vor Ort. Familien erwartet ein buntes Programm.

Das ist ein Sonntag, an dem Geschäftsführer und Mitarbeiter gerne arbeiten: Am 15. August landen das Unternehmen TB Transit und Fleisch-Sommelier Christian Holz zu einem gemeinsamen Tag der offenen Tür an der Dresdener Straße ein. Von 11 bis 17 Uhr steht der Familientag an. Während Kostenpflichtiger Inhalt Sonsbecks Grillmeister mit einer „gastronomischen Meile“ an seiner erst kürzlich eröffneten Erlebnisgastronomie aufwartet und seine vielfältigen Produkte vorstellt, können die Besucher beim Transport- und Tiefbauspezialisten TB Transit Mini-Bagger fahren, auf einer Hüpfburg toben und vieles mehr. Auch der Fuhrpark und der Baustoffhandel stehen für Besichtigungen offen. Schlemmen und genießen sind zudem zugunsten eines guten Zwecks möglich. Denn die Unternehmer wollen alle Erlöse des Tages an die Opfer der Hochwasserkatastrophe spenden.