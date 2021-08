Wettbewerb in Xanten : Schnick-Schnack-Schnuck-Meister gesucht

Das Papier (die flache Hand) umwickelt den Stein (die Faust) – die rechte Hand gewinnt. RP-Fotos: Arfi Foto: Fischer, Armin (arfi)

Niederrhein Anfang September werden in Xanten die ersten Niederrhein-Meisterschaften in dem beliebten Spiel ausgetragen. Schere, Stein und Papier sind erlaubt, der Brunnen nicht. Das Turnier ist für den guten Zweck.

Manche entscheiden mit Schnick, Schnack, Schnuck, wer den Müll herausbringen muss, andere klären damit, wer den Freistoß schießen darf: Das Spiel, das auch Schere, Stein, Papier genannt wird, ist allgemein bekannt und beliebt, zumal jeder mitmachen kann. Dafür sind nur die eigenen Hände notwendig. In einigen Städten gab es in den vergangenen Jahren sogar Wettbewerbe. In Xanten in diesem Jahr auch: Zum ersten Mal wird die Niederrheinische Meisterschaft im Schnick, Schnack, Schnuck ausgetragen. Die Organisatoren sind Marc Torke, Dirk Overhage und Markus Werning. Der Wettbewerb ist für den guten Zweck: Die Teilnahmegebühren aller Spieler gehen vollständig an die Charity-Aktion „Bewegen hilft“. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wer kann mitmachen? Jeder. Sowohl Erwachsene als auch Kinder. Auch Vertreter von Vereinen und Clubs. Aber die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Spieler müssen genesen, geimpft oder getestet sein. Und es ist eine Anmeldung erforderlich. Dafür reicht es, die Startgebühr von 20 Euro zu überweisen: an das Konto mit der Iban DE95 1001 1001 2623 1577 55. Die Veranstalter bitten darum, im Verwendungszweck eine E-Mail-Adresse anzugeben. Darüber werden weitere Informationen zum Turnier zugeschickt.

Die Schere (symbolisiert durch zwei Finger) zerspringt am Stein (die Faust) – die linke Hand gewinnt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Info Spenden für „Bewegen hilft“ Guter Zweck Die Startgebühr der Teilnehmer geht komplett an die Charity-Aktion „Bewegen hilft“. Sie ist 2013 von Guido Lohmann ins Leben gerufen worden. Seitdem organisiert er die Spendensammlung jedes Jahr zusammen mit vielen Unterstützern. Dabei gibt es jedes Mal mehrere Wochen lang zahlreiche Aktionen, bei denen sich die Teilnehmer bewegen, also etwas für die eigene Gesundheit tun, bei denen sie Spaß haben und bei denen sie selbst Geld spenden oder um Spenden werben. Das Geld geht an soziale und karitative Einrichtungen am Niederrhein. Mit „Bewegen hilft“ sei es deshalb gelungen, seit 2013 mehr als 70 Institutionen in der Region mit über 650.000 Euro zu unterstützen, sagt Lohmann. Weitere Informationen unter bewegenhilft.chayns.net

Wie wird der Niederrhein-Meister ermittelt? In einem Turnier am Samstag, 4. September, es beginnt um 11 Uhr. Der Veranstaltungsort ist die Fitness Arena an der Sonsbecker Straße 55 in Xanten. Die Teilnehmer treten im K.o.-System gegeneinander an. Das heißt, dass in jeder Runde zwei Teilnehmer aufeinandertreffen, und der Verlierer ausscheidet, während der Gewinner eine Runde weiterkommt – bis nur noch zwei Teilnehmer übrig sind. Sie machen im Finale den Niederrhein-Meister unter sich aus – und der Gewinner bekommt den Pokal. Wer am Anfang aufeinandertrifft, wird ausgelost. Anschließend ergeben sich die Paarungen aus dem Spielplan.

Wie wird gespielt? Die beiden Kontrahenten sagen Schnick, Schnack, Schnuck und formen dann jeweils mit einer Hand ein Zeichen – drei sind möglich: Entweder streckt ein Spieler seinen Zeige- und Mittelfinger aus, wie beim Victory-Zeichen, dann hat er sich für die Schere entschieden. Oder er ballt die Hand zur Faust und formt damit einen Stein. Oder er symbolisiert mit einer flachen Hand ein Blatt Papier. Dabei ist es wichtig, dass beide Spieler gleichzeitig ein Zeichen formen. Sonst hätte derjenige, der wartet, die Möglichkeit, auf seinen Kontrahenten zu reagieren – damit hätte er einen Vorteil.

Die Schere (links) zerschneidet das Papier – die linke Hand gewinnt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Wer gewinnt? Die ersten Runden wird im Best-of-Five ausgespielt. Beide Spieler formen also mindestens fünfmal die Hand zu einem Zeichen, und gewonnen hat derjenige, der zuerst dreimal erfolgreich war. Dabei gilt: Die Schere schneidet das Papier, gewinnt also gegen das Papier. Das Papier wiederum umwickelt den Stein, gewinnt also gegen den Stein. Der Stein schließlich zerbricht die Schere, gewinnt also gegen die Schere. Wenn beide Spieler das gleiche Zeichen zeigen, bekommt keiner einen Punkt.

Warum gibt es nur drei Zeichen? Gespielt wird die klassische Variante von Schnick, Schnack, Schnuck, also nur mit Schere, Stein und Papier. Der Vorteil daran ist, dass jedes Zeichen die gleichen Gewinnchancen hat: Es gewinnt und verliert jeweils gegen eines der anderen Zeichen. Viele Menschen spielen Schnick, Schnack, Schnuck dagegen mit einem vierten Zeichen: dem Brunnen. Dafür bildet der Daumen mit den anderen Fingern einen Kreis. Der Brunnen gewinnt gegen den Stein und die Schere – beide fallen hinein. Er verliert aber gegen das Papier, weil es den Brunnen abdeckt. Dieses Zeichen hat also eine größere Gewinnchance als die anderen. Deshalb ist es bei der Niederrhein-Meisterschaft nicht zugelassen.

Welche Tipps gibt es? Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Spieler für die Schere, den Stein oder das Papier entscheidet, gleich groß. Und trotzdem glauben manche, dass es nicht nur vom Zufall oder Glück abhängt, wer gewinnt. Im Internet finden sich zahlreiche Berichte, in denen Tipps für die richtige Taktik gegeben wird. In der Wikipedia zum Beispiel ist dem Spiel ein längerer Bericht gewidmet, der auch auf die „Logik und Psychologie“ von Schnick, Schnack, Schnuck eingeht. Darin und in anderen Berichten werden Untersuchungen von Wissenschaftlern zitiert. Demnach neigen Menschen dazu, bei einem Zeichen zu bleiben, wenn sie damit gewonnen haben. Wenn sie dagegen verloren haben, wechseln sie eher das Zeichen. Ein Spieler könnte, wenn er diese Forschungsergebnisse berücksichtigt, sein Verhalten entsprechend anpassen. Also könnte er, wenn er sich zuerst für die Schere entscheidet und sein Gegner für den Stein, beim zweiten Mal das Papier wählen – in der Hoffnung, dass sein Kontrahent beim Stein bleibt. Allerdings muss er damit rechnen, dass auch der andere Spieler die Tipps im Internet gelesen hat. Schnick, Schnack, Schnuck hat also auch viel mit Psychologie zu tun.

(wer)