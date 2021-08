White-Dinner am Samstag : Stilvolles Picknick ganz in Weiß an Xantens Südsee

Xanten Das Freizeitzentrum Xanten lädt am Samstag, 14. August, zum zweiten White-Dinner im Naturbad ein. Live-Musik, eine Feuershow und eine ungezwungene Atmosphäre am Südsee-Strand versprechen einen stilvollen Abend. Der Desscode: ganz in Weiß.

Die Füße im Sand, ein Glas Wein in der Hand und ein gutes Essen auf dem Tisch – nein, das sind nicht die Erinnerungen an einen lange zurückliegenden Urlaub, das ist das White-Dinner an der Xantener Südsee. Zum zweiten Mal bietet das Freizeitzentrum Xanten (FZX) das stilvolle Picknick am Naturbad an. In ungezwungener Atmosphäre können sich Freunde und Familien am Samstag, 14. August, treffen, beim Blick aufs Wasser quatschen und lachen, bis zum Sonnenuntergang der Livemusik lauschen. Die Bedingung: Ganz nach dem Vorbild der französischen „Diner en Blanc“ gilt der Dresscode: Weiß!