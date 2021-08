TIX wirbt mit neuer Broschüre um Touristen : 60 Seiten machen Lust auf Xanten

Die Leiterin der Tourist Information Xanten, Heike van Baal, hält die neue Broschüre mit dem Titel „Xanten erleben. Führungen, Tagesprogramme, Museen“ in der Hand. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Xanten bietet Touristen viele verschiedene Angebote. Eine neue Broschüre fasst sie zusammen und gibt einen Überblick. Das Heft soll Touristen auch Lust auf weitere Besuche in der Stadt machen.

Die Tourist Information Xanten (TIX) wirbt mit einer neuen Broschüre für einen Aufenthalt in der Stadt. Auf 60 Seiten informiert sie über Führungen, Fahrten, Wanderungen, Radtouren, Spaziergänge und Museen. Mit der Broschüre bekämen die Gäste erstmals einen Überblick über das gesamte Angebot in Xanten, sagte Kostenpflichtiger Inhalt TIX-Geschäftsführerin Heike van Baal. „Damit können Touristen sehen, was die Stadt alles bietet.“

Das Heft richte sich sowohl an diejenigen, die noch nie in der Domstadt waren, als auch an diejenigen, die die Stadt schon einmal besucht hätten – ihnen wolle die TIX zeigen, dass sich weitere Aufenthalte in Xanten lohnten und sie hier noch mehr erleben könnten. Die Broschüre ist in der Geschäftsstelle der Tourist Information erhältlich und wird auf Anfrage zugeschickt.

Info Angebote für Wanderer und Radfahrer Aktivtourismus Etwa 80 Prozent der Besucher in der Tourist Information Xanten (TIX) interessieren sich für Fahrrad- und Wanderrouten, wie TIX-Geschäftsführerin Heike van Baal berichtet. „Wir können mit unseren umfangreichen Karten- und Informationsmaterial die Nachfrage sehr gut bedienen.“ Die TIX habe mit dem starken Interesse an Aktivtourismus gerechnet und das Angebot dafür erweitert: Die 16 Radrouten seien in das Knotenpunktsystem integriert und zwei neue Radrouten – Rund um Xanten und eine Tour nach Kleve – neu konzipiert worden. Die neun Wanderrouten (Hees, Fürstenberg, Bislich, Nord-und Südsee) seien überarbeitet und um vier neue Wanderrouten (Uedemer Hochwald) ergänzt worden. Zusätzlich habe die TIX das Angebot um drei Spaziergänge (Kurpark, um den APX und Kurpark sowie die Flachwasserzone Lüttigner Feld) erweitert.

Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig für Xanten. Vor der Corona-Pandemie übernachteten jährlich mehr als 140.000 Menschen in der Stadt, wie der Landesbetrieb IT NRW berichtete, das waren mehr als in den meisten anderen Kommunen im Kreis Wesel (gezählt wurden nur Übernachtungen in Unterkünften mit mehr als zehn Betten). Im Durchschnitt blieben die Gäste zwei Nächte. Hinzu kommen noch schätzungsweise Hunderttausende Tages­touristen.

Mit dem Beginn der Pandemie brachen diese Zahlen ein. So wurden zum Beispiel 2020 rund 40 Prozent weniger Übernachtungsgäste in Xanten gezählt. Mittlerweile erhole sich der Tourismus wieder, sagte van Baal. Bis Mitte August, also bis zum Ende der Sommerferien in NRW, seien die Beherbergungen in der Stadt sehr gut gebucht. Die TIX vermietet die städtischen Ferienwohnungen selbst und vermittelt Hotels, private Ferienwohnungen und Privatzimmer.

Die neue Broschüre ist im handlichen Taschenbuch-Format produziert worden, damit sie jederzeit eingesteckt und mitgenommen werden kann. Auf dem Titelbild ist im Vordergrund die Wildblumenwiese des Kurparks zu sehen, im Hintergrund sind die beiden Türme des Doms und das Karthaus zu erkennen. Darüber steht der Titel des Hefts: „Xanten erleben. Führungen, Tagesprogramme, Museen“. Die TIX greift mit der Broschüre also den Slogan der Stadt auf, mit dem diese seit Jahren für sich wirbt. Auf den folgenden Seiten sieht der Leser zahlreiche Fotos von Sehenswürdigkeiten und der Landschaft, die Lust auf einen Aufenthalt machen. Außerdem werden Xanten, der Dom, der Kurpark, die Bislicher Insel, der Archäologische Park (APX) sowie die Nord- und Südsee kurz vorgestellt. Die TIX schwärmt von der liebens- und lebenswerten Stadt, erinnert an deren Geschichte in der Antike und im Mittelalter, beschreibt das Naturschauspiel auf der Bislicher Insel, wirbt für das Netz an Wander- und Fietsrouten und verspricht „unvergessliche Erlebnisse in Xanten am Niederrhein“.

Die einzelnen Angebote dafür sind nach den möglichen Zielgruppen sortiert worden. Unter dem Stichwort „Willkommen in Xanten“ findet der Leser die verschiedenen Führungen und Rundfahrten durch die Stadt und den Dom St. Viktor. Unter dem Titel „Xanten aktiv“ wurden Angebote für Radfahrer, Wanderer und Spaziergänger gebündelt. Der Leser erfährt, was er im Kurpark, im Naturforum Bislicher Insel sowie an der Xantener Nord- und Südsee erleben kann. Schließlich werden die Museen vorgestellt: der APX, das Siegfriedmuseum, das Stiftsmuseum und das Geldmuseum in Wardt.

Bei allen Angeboten hat die TIX die wesentlichen Informationen übersichtlich in Stichpunkten aufgelistet und nennt Kontaktadressen, Öffnungszeiten sowie Eintrittspreise. Angebote für Kinder sind extra markiert. Außerdem stehen QR-Codes an vielen Stellen im Heft. Wenn sie mit dem Smartphone eingescannt werden, bekommt der Leser darüber weitergehende Informationen.

(wer)