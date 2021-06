Pläne für Xantens Innenstadt : Gewerbetreibende befürchten zu großen Parkplatz-Verlust

Xanten Xantener Gewerbetreibende schalten sich in die Debatte um den Parkplatz-Umbau in der Innenstadt und eine Verlängerung der Fußgängerzone ein. Die Händler und Gastronomen äußern deutliche Bedenken.

In Xanten haben Händler und Gastronomen Bedenken wegen der Pläne von CDU und Grünen für die Innenstadt. Sie fürchten, dass dadurch zu viele Parkplätze wegfallen könnten, wie Ludger Lemken und Christian de Fries von der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) unserer Redaktion sagten. Zum einen werde überlegt, den Parkplatz an der Ecke von Bahnhofstraße und Westall zu verkleinern, zum anderen werde geprüft, die Fußgängerzone um einen Teil der Klever Straße zu verlängern. Würden beide Vorschläge umgesetzt, verliere die Innenstadt um die 50 öffentliche Parkplätze, warnen der IGX-Vorsitzende Lemken und der dritte IGX-Vorsitzende de Fries. In den vergangenen 15 Jahren seien schon Abstellflächen weggefallen, unter anderem auf dem Marktplatz. Die weiteren Parkplätze würden gebraucht.

Eine solche Investition in dieser Zeit, in der viele Gewerbetreibende unter den Folgen der Corona-Krise litten, sähen sie kritisch, machten Lemken und de Fries deutlich. Die Überlegungen zur Parkplatz-Verkleinerung gingen außerdem über das hinaus, was ihnen die Verwaltung dargelegt habe, als sie sich vor einiger Zeit danach erkundigt hätten. Auch jetzt sei ihnen versichert worden, dass noch nichts entschieden sei. Sollte aber ein Verlust von zu vielen Parkplätzen in der Innenstadt drohen, „werden wir dagegen protestieren“.