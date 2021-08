Halbseitige Sperrung : Kreisverkehr in Vynen wird saniert

Am Kreisverkehr in Vynen wird die innere Fahrbahn saniert (Archivfoto). Foto: RP/Markus Werning

Xanten-Vynen Der Kreis Wesel führt von Montag, 16. August, bis Mittwoch, 18. August, Sanierungsarbeiten am Kreisverkehr in Xanten-Vynen durch. Dafür ist eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn notwendig.

Auf Einschränkungen und Umleitungen müssen Verkehrsteilnehmer von Montag, 16. August, an in Vynen in Kauf nehmen. Der Kreis Wesel saniert dort bis voraussichtlich bis Mittwoch, 18. August, die innere Fahrbahn im Kreisverkehr. Der Kreisverkehr liegt zwischen den Kreisstraßen Marienbaumer Straße (K 10), Hauptstraße (K 32), Gesthuyser Straße (K 32) und der Gemeindestraße Rheinallee. Die Arbeiten werden unter einer halbseitigen Sperrung des Kreisverkehrs ausgeführt. Die Gesthuyser Straße und die Rheinallee werden vor dem Kreisverkehr abgebunden, die Achse Hauptstraße und Marienbaumer Straße wird mit Ampelregelung aufrecht gehalten. Der Verkehr wird in zwei Abschnitten rechts und links an der Kreisinsel vorbeigeleitet. Eine Umleitung wird für die Gesthuyser Straße über Marienbaum über die Straßen Reeser Straße (L 8), Kalkarer Straße (B 57) und Vynener Straße (K 10) eingerichtet und ausgeschildert. Die Umleitung für die Rheinallee erfolgt ortsnah über angrenzende Gemeindestraßen. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle während der Bauzeit passieren. Querungen der Fahrbahn sollen nur außerhalb des abgesperrten Baustellenbereichs erfolgen.